Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen

Hagenow (ots)

In Hagenow haben unbekannte Täter aus einer Wohnung Bargeld gestohlen. Laut Opfer sollen die Diebe in der Nacht zum Sonntag in eine Parterrewohnung in der Straße der Jugend eingedrungen sein. Offensichtlich haben die Unbekannten eine angekippte Balkontür genutzt, um in die Wohnung zu gelangen. Die Polizei hatte dementsprechend keine Einbruchspuren feststellen können. Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei erneut, Fenster und Türen beim Verlassen des Hauses prinzipiell zu verschließen.

