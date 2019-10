Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mülltonnenbrand in Schwieberdingen; Verkehrsunfallflucht auf der L 1118; Geldwechseltrick in Gerlingen

Schwieberdingen: Mülltonnen in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache gerieten am Dienstag gegen 23.10 Uhr zwei 120 Liter Restmülltonnen in Brand, die im Lochackerweg in Schwieberdingen abgestellt waren. Die Flammen griffen bereits auf eine angrenzende Hecke über, als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen mit 28 Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort eintraf. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und rückten wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Oberstenfeld: Motorradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.50 Uhr auf der L 1118 zwischen Oberstenfeld und Kleinaspach ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße in Richtung Kleinaspach unterwegs. Dort kam ihm vermutlich kurz nach dem Ortsausgang Oberstenfeld in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Der 24-Jährige musste in der Folge nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und erfasste im Böschungsbereich einen Leitpfosten. Anschließend lenkte der Motorradfahrer zurück auf die Fahrbahn und stürzte. Der 24-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Maschine war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern, setzte der unbekannte Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Oberstenfeld fort. Der Unbekannte saß vermutlich am Steuer eines größeren Lkw, der eventuell teilweise grün war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Lkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Gerlingen: Geldwechseltrick

Mit dem Geldwechseltrick hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagnachmittag in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen von einem 81-jährigen Mann eine dreistellige Bargeldsumme ergaunert. Gegen 15.30 Uhr wurde der Senior auf einem Supermarkt-Parkplatz vor einem Getränkemarkt von dem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ein Ein-Euro-Stück zu wechseln. Der hilfsbereite Mann nahm daraufhin seinen Geldbeutel zur Hand und wechselte die Münze des Unbekannten. Nach dem Wechselvorgang lief der Unbekannte schnellen Schrittes in den Getränkemarkt. Unterdessen lud der Senior seine Einkäufe in sein Fahrzeug und fuhr zu einer nahegelegenen Tankstelle. Dort musste er schließlich feststellen, dass der Unbekannte vermutlich während des Wechselvorganges unbemerkt in die Geldbörse griff und eine dreistellige Bargeldsumme entnahm. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß und hat dunkle kurze Haare. Er sprach gebrochen Deutsch und war zur Tatzeit mit einer grauen Jacke bekleidet. Darüber hinaus führte er eine Tasche mit sich und machte einen gepflegten Eindruck. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierte Polizei blieb ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Gerlingen unter der Tel. 07156 9449-0.

