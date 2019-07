Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Zivilpolizisten hatten richtigen Riecher: Drogen und Geld sichergestellt

Duisburg (ots)

Gleich zwei Mal hatten Zivilpolizisten am Mittwoch (24. Juli) auf der Musfeldstraße den richtigen Riecher: Um 15:15 Uhr flüchtete ein Fahrradfahrer vor der Kontrolle. Er fuhr in eine Sackgasse, schmiss das Rad beiseite und lief in einen Hinterhof. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 15-Jährigen stellen. Bei ihm fanden sie neben zwei Tütchen Cannabis, zwei Smartphones sowie eine vierstellige Bargeldsumme. Die Polizisten stellten alles sicher, schrieben eine Anzeige und übergaben den Jungen in die Obhut seines Betreuer eines Kinderheims.

Um 15:30 Uhr führte die Zivilbeamten starker Cannabisgeruch zu einer sechsköpfigen Gruppe, die in einer Sitzgruppe hinter Sträuchern saß. Bei einem der Männer (22) stellten die Polizisten zwei Tütchen Cannabis und einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher. In der Nähe der Sitzecke fanden die Beamten zwei Zip-Beutel mit dieser Droge und eine Feinwaage. Niemandem aus der Gruppe wollte das gehören. Die Polizisten stellten alles sicher. Als sie den Männern Platzverweise erteilten, wollte der 22-Jährige nicht gehen und beleidigte die Beamten in türkischer Sprache. Ein Polizist konnte den Mann allerdings verstehen und sprach ihn darauf an. Trotzdem hörte er mit den Beleidigungen nicht auf und weigerte sich, zu gehen. Die Beamten brachten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises ins Gewahrsam. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Beleidigung auseinandersetzen.

