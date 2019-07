Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich/Hochheide: Mülltonnen und Sperrmüll in Brand geraten

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (24. Juli, 21:49 Uhr) hat es an der Hanielstraße und am frühen Donnerstagmorgen (25. Juli, 2:15 Uhr) im Hinterhof auf der Schulstraße aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. An der Hanielstraße stand ein altes Sofa und ein Stuhl in Flammen, im Hinterhof an der Schulstraße eine Mülltonne. In diesem Fall griff das Feuer auf eine weitere Tonne und ein Kleinkraftrad über. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen. Niemand wurde verletzt. Die Brandermittler suchen jetzt Zeugen: Wer verdächtige Personen beobachtet hat und Angaben zu ihnen machen kann, meldet sich bitte beim KK11 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

