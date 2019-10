Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geschädigter entfernt sich nach Verkehrsunfall; Holzgerlingen: Personengruppe randaliert und tritt gegen Kunst-Skulpturen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Geschädigter entfernt sich nach Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 464 auf Höhe der Ausfahrt Sindelfingen. Zwei Pkw waren aus Richtung Holzgerlingen in Richtung Sindelfingen unterwegs. Ein 33-jähriger Ford-Lenker wechselte von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte mutmaßlich aus Unachtsamkeit mit einem Pkw, welcher ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fuhr. Nach dem Zusammenstoß kamen die Unfallbeteiligten zum Stehen. Ein bislang unbekannter Mann stieg aus seinem Pkw, betrachtete den Schaden an seinem Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Abwicklung des Schadens zu kümmern. Der 33-Jährige sah nur, dass an dem dunklen Pkw ein eventuell gelbes Kennzeichen angebracht war. Das Polizeirevier Böblingen, erreichbar unter 07031/13-2500, sucht nach Zeugen des Unfalls.

Holzgerlingen: Personengruppe randaliert und tritt gegen Kunst-Skulpturen

Am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde eine bislang unbekannte sechs- bis achtköpfige Personengruppe dabei beobachtet, wie sie in Holzgerlingen auf dem Rathausplatz gegen die dort stehenden Kunst-Skulpturen trat. Im näheren Bereich konnten später ein umgeworfener Bauzaun und ein umgeworfenes Sanitär-Häuschen festgestellt werden. Eine der Kunst-Skulpturen war umgekippt und es entstand eine Beschädigung des Lackes. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter 07031/41604-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell