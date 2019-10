Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugensuche in Pleidelsheim; Diebe in Pleidelsheim unterwegs; Fußgänger bei Unfall in Vaihingen an der Enz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Fenster mit Hundekot beschmiert

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Dienstag 19.30 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr in der Benzstraße in Pleidelsheim sein Unwesen. An einem Geschäftsgebäude hat der Unbekannte im Erdgeschoss mehrere Fenster eines Büros sowie einen angrenzenden Parkplatz und die Mülleimer großflächig mit Hundekot beschmiert. Ein materieller Schaden ist hierdurch nicht entstanden, jedoch belaufen sich die Reinigungskosten auf etwa 350 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar; Tel. 07141 643780, in Verbindung zu setzen.

Pleidelsheim: Diebe in Rohbauten unterwegs

In der Max-Eyth-Straße in Pleidelsheim haben bislang unbekannte Täter zwischen vergangenen Freitag und Dienstag sich Zugang zu mehreren Rohbauten verschafft. In den Rohbauten, bei denen es sich um etliche Wohnungen und Reihenhäuser handelt, haben die Unbekannten mehrere Objekte aufgesucht und diverse Installationsteile entwendet. Hierbei handelt es sich um WC-Gestelle, Heizkreisverteiler und ein 50 Meter langes Verbundrohr. Die Täter haben die Gegenstände fachgerecht demontiert und mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, entgegen.

Vaihingen an der Enz: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch einen 63 Jahre alten Fußgänger in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 05.20 Uhr in Vaihingen an der Enz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Eine 45-Jährige ist mit ihrem Audi von der Steinbeisstraße nach links auf die Grempstraße eingebogen. Zeitgleich überquerte der 63-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Grempstraße. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin mutmaßlich aus Unachtsamkeit den Fußgänger und erfasste ihn. Der 63-Jährige prallte gegen die Motorhaube und stürzte anschließend auf den Asphalt. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Wagen ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell