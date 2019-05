Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: GAA-Sprengung

Trier (ots)

In der Nacht zu Freitag, 17.05.2019, gegen 03:50 Uhr, kam es in Trier, Über Brücken, zu einer GAA-Sprengung in einem Einkaufsmarkt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt; der Schaden am Automat und an den Türen wird auf ca. 20.000 - 30.000 geschätzt . Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, 0651-9779-2290.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell