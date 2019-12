Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Verletzten

Fulda - Am Donnerstag (12.12.) kam es gegen 21.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 69-jährige Opel-Tigra-Fahrerin aus Fulda befuhr die Leipziger Straße aus Lehnerz kommend in Richtung Fulda. Als sie nach links in die Einmündung zur Bundesstraße 27 abbiegen wollte, übersah sie eine ihr auf der Gegenfahrbahn entgegenkommende 27-jährige Roller-Fahrerin aus Fulda. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die Opel-Fahrerin leicht und die Roller-Fahrerin schwer verletzt wurden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

