POL-HK: Heber:Durch Dach eingestiegen-Kettensägen entwendet; Soltau: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs; Rethem: Gegen Baum - 19-Jähriger schwerverletzt; Bispingen: Diebe schlagen zu.

Heber:Durch Dach eingestiegen-Kettensägen entwendet; Soltau: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs; Rethem: Gegen Baum - 19-Jähriger schwerverletzt; Bispingen: Diebe schlagen zu.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.12.2019 Nr. 2

05.12./ Durch das Dach eingestiegen - Kettensägen entwendet

Heber: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Diebe aus einem Forstgerätehandel an der Heberer Straße Kettensägen und andere Gerätschaften im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter gelangten durch das Dach in den Verkaufsraum aus dem im Anschluss das Stehlgut entwendet wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/986850 entgegen.

05.12./ Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Soltau: Einer Polizeistreife fiel am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr, ein auf der Lüneburger Straße langsam und in Schlangenlinien fahrender Radfahrer auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholeinwirkung bei dem 60-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab 2,32 Promille woraufhin eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

06.12./ Gegen Baum- 19-Jähriger schwerverletzt

Rethem: Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht gegen 00:45 Uhr auf der B 209 bei Rethem. Ein 19-jähriger Rethemer kam aus ungeklärter Ursache nach Durchfahren einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Rethem war mit zwei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

05.12./ Diebe schlagen zu

Bispingen: Gleich mehrere Diebstähle verzeichnete die Polizei Bispingen in der Nacht von Mittwoch, 04.12., auf Donnerstag, den 05.12.. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von einem Grundstück in der Straße Vor dem Heeg einen aufgestellten, beleuchteten Schneemann im Wert von 50 Euro. In derselben Nacht wurde weiterhin aus einem Stallgebäude in der Heberer Straße durch Unbekannte ein schwarzer Sattel mit Trensen und Steigbügeln entwendet. Der Schaden beträgt in dem Fall rund 1.200 Euro. An der Brandenburger Straße wurden zwei dort abgestellte Firmenfahrzeuge angegangen und hieraus Werkzeuge im Gesamtwert von 3.500 Euro entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation Bispingen unter der Telefonnummer 05194/7441 entgegen.

