POL-HK: Schneverdingen: Streit eskaliert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.12.2019 Nr. 2

03.12 / Streit eskaliert

Schneverdingen: Am Dienstagnachmittag kam es während einer Schulweihnachtsfeier am Langelohsberg zwischen zwei bereits länger im Streit befindlichen, weiblichen Personen zu Beleidigungen, die anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. In diese Auseinandersetzung brachten sich nach und nach weitere Mitglieder beider Familien ein. Auch Pfefferspray wurde bei der Auseinandersetzung benutzt. Bei Eintreffen der Polizei waren die Streitigkeiten bereits beendet und nicht mehr alle Beteiligten vor Ort. Die Verursacherinnen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

