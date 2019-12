Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

Munster: Einbrüche in Munster und Bispingen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.12.2019 Nr. 1

02.12 / Einbrüche in Munster und Bispingen

Bispingen / Munster: Am Montagnachmittag drangen Unbekannte sowohl in ein Haus in Bispingen als auch in ein Haus in Munster ein. In der Zeit zwischen 15.40 und 17.30 Uhr hebelten sie Am Rübenberg eine Terrassentür auf, betraten sämtliche Räume, durchwühlten sie teilweise und entwendeten Schmuck, Bargeld und Uhren. In Munster, Hinterste Berg, gelangten sie zwischen 14.00 und 19.30 Uhr ebenfalls durch Aufhebeln der Terrassentür in das Objekt und durchwühlten nahezu jeden Raum. Hier wurde vermutlich nichts entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

