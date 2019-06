Polizei Dortmund

POL-DO: Überfall auf Lebensmitteldiscounter in Mitte - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0713

Nach einem Überfall am Freitag (28.6.) in einem Lebensmitteldiscounter an der Schützenstraße - zwischen der Erwin- und der Goethestraße - sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein Mann gegen 20.50 Uhr zum Kassenbereich des Geschäftes, bedrohte die dort sitzende 20-jährige Mitarbeiterin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und forderte Geld. Hierzu hielt er ihr einen Rucksack entgegen. Als die junge Frau ihm mehrere tausend Euro ausgehändigt hatte, flüchtete der Tatverdächtige.

Die Zeugin beschrieb den Mann wie folgt:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt - etwa 190 cm groß - sehr dünn - südländisches/südosteuropäisches Erscheinungsbild - auffallend große Warze auf der linken Gesichtshälfte - Tattoo am rechten Handgelenk - bekleidet mit einer grauen Mütze, einer dunklen Jeans sowie roten Schuhen - hatte einen schwarzen Rucksack mit grünem Aufdruck einer Cannabispflanze dabei - sprach mit starkem Akzent

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

