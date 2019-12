Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: ++Unfallzeit geändert++ Meldung v. 28.11.2019++ Parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt und geflüchtet

Heidekreis (ots)

28.11 / Parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt und geflüchtet

Schneverdingen: Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Schneverdingen einen dunklen Pkw der Marke Hyundai oder Kia. Am Montagabend, vermutlich zwischen 22.30 und 23.00 Uhr fuhr das gesuchte Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand der Straße Am Jordan geparkt Pkw Mini Cooper. Dabei beschädigte er die gesamte linke Fahrzeugseite des Mini. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell