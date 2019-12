Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: VU-Flucht in Walsrode

Waslrode (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht

In den frühen Morgenstunden des 30.11.2019, gegen 3:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der verursachende Fußgänger vom Unfallort unerlaubt entfernt hatte. Nach Angaben des Fahrers eines Rübentransporters (Sattelzug) sei dieser die Verdener Straße in Rtg. Ortseingang gefahren. In Höhe des dortigen Sportplatzes sei ein Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen. Beim Ausweichversuch sei der Sattelzug nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem geparkten Transporter sowie zwei weiteren PKW zusammengestoßen.

Sachschaden: ca. 11.000 Euro.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480.

