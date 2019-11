Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizeiinspektion Heidekreis startet bei Instagram

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.11.2019 Nr. 3

29.11 / Polizeiinspektion Heidekreis startet bei Instagram

Heidekreis: Ab dem 01.12.2019 betreibt die Polizeiinspektion Heidekreis einen eigenen Instagram-Account. "Wir haben aktuell eine Story "blickdicht" mit einem Countdown versehen, die wir natürlich zum Start unseres Accounts auflösen", so Olaf Rothardt, Polizeisprecher im Heidekreis. Der Account startet weihnachtlich mit einem Adventskalender: Jeden Tag - bis Heiligabend - wird man ein Türchen öffnen können, so Rothardt weiter. In der Folge wird regelmäßig gepostet und mit starken Fotos und kurzen Videos Einblick in die polizeiliche Arbeit im Heidekreis gegeben und damit überwiegend auf Imagepflege, Nachwuchsgewinnung und Prävention wertgelegt. Mit Kreativität den Beruf und alles was dazu gehört auch mal aus einem anderen Blickwinkel zeigen, ist das Ziel des Social-Media-Teams (kurz: SMT) der Inspektion. Es besteht aus acht Mitgliedern, die sich im Nebenamt um die Pflege des Accounts kümmern. Bereits 2016 wurde das Team ins Leben gerufen und betreibt seit Januar 2017 den Twitter-Account der Polizeiinspektion. "Wenn wir eine moderne Polizei sein wollen, müssen wir uns als Inspektion dort sein, wo sich unser möglicher Nachwuchs tummelt - und das ist auch bei Instagram", so Stefan Sengel, Leiter der Inspektion. Instagram ist nach Facebook das zweithäufig genutzte Netzwerk weltweit. Statistiken zufolge sind 90 Prozent der Nutzer jünger als 35 Jahre alt.

