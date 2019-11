Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeiorchester Niedersachsen zu Gast in Helmstedt - Karten jetzt erwerben

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 15.11.19

"Der Kartenvorverkauf für das am 05. Dezember um 19 Uhr in der Klosterkirche St. Marienberg stattfindende Wohltätigkeitskonzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen ist in vollem Gange.", so Imke Krysta, Leiterin des Polizeikommissariats Helmstedt. Der Erlös dieses musikalischen Ereignisses kommt in vollem Umfang dem Verein Hospizarbeit Helmstedt e.V. zugute. Dr. Joachim Scherrieble, Vorsitzender des Hospizvereins zeigte sich überaus erfreut darüber, dass die Polizei mit ihrem großartigen Orchester sich in den Dienst dieser guten Sache stellt. An dem Donnerstagabend wird den Besucher eine Reise durch die Klassik und Romantik erwarten. Werke von William Boyce, Johann Sebastian Bach, Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow und Leroy Anderson werden zu hören sein. Daneben unter anderem ein musikalisches Arrangement von Guido Rennert über das bekannte "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".

Durch den Abend wir der in Pforzheim geborene Chefdirigent des 40 Musiker umfassenden symphonischen Blasorchesters Thomas Boger führen.

Der Eintritt beträgt nur 12 Euro. Karten zu diesem vorweihnachtlichen Konzertereignis unter dem Motto "Miteinander" gibt es bei der Buchhandlung julius.buch in der Neumärker Straße 4, beim Polizeikommissariat Helmstedt und dem Kirchenbüro der Gemeinde St. Marienberg sowie dem Bürgerbüro der Stadt Helmstedt.

