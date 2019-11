Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Einbrecher steigen durch Fenster in Wohnhaus ein

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Birkenweg 13.11.19, 17.30 Uhr

Mit mehreren Schmuckstücken flüchteten am frühen Mittwochabend unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Helmstedt. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Einbrecher durch auf gewaltsam aufgebrochenes Fernster in das Einfamilienhaus im Birkenweg einstiegen und danach sämtliche Zimmer durchsuchten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Tat habe sich zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr ereignet, als die Bewohner nicht zu Hause waren, so ein Beamter. Damit steht fest, dass die Einbrecher die früh einsetzende Dunkelheit für ihre Zwecke ausgenutzt haben. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

