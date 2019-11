Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Junger Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Wolfsburg (ots)

Fallersleben, Erich-Netzeband-Straße 13.11.19, 23.30 Uhr

Wegen Fahren unter Drogeneinfluss muss sich ein 23 Jahre alter Wolfsburger verantworten. Der junge Fahrer eines Daimler-Benz wurde am späten Mittwochabend in der Erich-Netzeband-Straße in Fallersleben von einer Polizeistreife kontrolliert. Schon zu Beginn fiel den Beamten auf, dass der 23-Jährige ziemlich wässrige und gerötete Augen hatte. Ein nachfolgender Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine aus. Daher wurde dem jungen Wolfsburger eine Blutprobe entnommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich muss sich der 23-Jährige wegen Besitz von Rauschgift verantworten.

