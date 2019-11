Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Eigentümer bemerkten Einbruchsversuch rechtzeitig - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Naumburger Straße 13.11.19, 02.15 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch versuchten unbekannte Täter in Helmstedt in ein Wohnhaus einzusteigen. Die Einbrecher rechneten wohl nicht damit, dass die Bewohner in der Naumburger Straße zu Hause waren. Als die Täter um 02.15 Uhr eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses zerstörten, erwachten zum Glück auch die Eigentümer, so dass die Unbekannten schnell das Weite suchten. Zeugen des nächtlichen Einbruchversuchs wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

