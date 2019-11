Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Helmstedt sucht Unfallzeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg 12.11.19, 07.15 - 07.45 Uhr

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Morgen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Helmstedt. Den Ermittlungen zufolge beschädigte ein noch unbekannter Fahrer beim Ausparken einen geparkten Toyota eines 54 Jahre alte Fahrers aus dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt. Danach fuhr der Gesuchte einfach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Der 54-Jährige hatte seinen Pkw um 07.15 Uhr abgestellt und war 30 Minuten später zurückgekehrt. Beide Türen der Fahrerseite waren verbeult. Zeugen der Karambolage melden sich bitte bei der Polizei Helmstedt 05351-5210.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell