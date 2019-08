Polizei Paderborn

POL-PB: Die Polizei sucht Schlüsselinhaber

Paderborn (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht nach den Inhabern von drei Schlüsseln. Sie wurden bei einem Mann sichergestellt, der als Tatverdächtiger in mehreren Wohnungseinbrüchen gilt.

Am Montag, 12. August, hatten Zeugen eine verdächtige Person am Paderborner Gotenweg in der Nähe der Wohnhäuser beobachtet und die Polizei informiert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 34-jährigen Mann ein Haftbefehl vorlag. In einem Rucksack führte er zudem mehrere Gegenstände mit sich, die ihm nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Darunter auch die drei genannten Schlüssel.

Einer der Schlüssel der Marke ABUS ist an einem Ring befestigt. Daran hängt noch ein blaues Schild mit der Beschriftung "Hoftor". Ein weiterer Anhänger und ein kleines Schraubwerkzeug sind ebenfalls an dem Ring befestigt. Der zweite Schlüssel trägt auch einen blauen Anhänger. Dieser ist mit dem Namen "Mark" gekennzeichnet. Am dritten Schlüssel wurde ebenso ein blaues Anhängerschild angebracht. Dort besteht die Aufschrift aus den Abkürzungen "Ha-Dr. + Marl. Willy-Lucas".

Die Polizei bittet die Inhaber der Schlüssel, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können.

