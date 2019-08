Polizei Paderborn

POL-PB: Warnung: Massenhaft Anrufe "falscher Polizisten"

Bild-Infos

Download

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Eine Welle von Betrugsversuchen mit der "falsche-Polizisten-Masche" hat die Polizei am Montagabend registriert. Weit über 20 vermeintliche Opfer meldeten sich am Abend aus dem gesamten Kreisgebiet. Sie waren nicht auf die Täter eingegangen. Die meisten hatten schon nach den ersten Sätzen der unbekannten Anrufer erkannt, dass es sich um die Betrugsmasche handelt und sofort aufgelegt. Das ist genau richtig in diesen Fällen. "Lassen Sie sich nicht auf solche Täter ein", rät die Polizei und warnt: "Wir rufen Sie niemals an, um zu fragen, ob sie Bargeld oder andere Wertsachen im Haus aufbewahren oder wieviel Geld Sie auf der Bank haben. Bei solchen Anrufen beenden Sie das Telefonat sofort und rufen Sie persönlich die Polizei unter dem Notruf 110 an."

Bislang ist in der aktuellen Serie kein Opfer bekannt geworden, das Geld an die Täter übergeben hat. Nicht alle Angerufenen werden sich bei der Polizei gemeldet haben. Vorsicht: Immer wieder gelingt es den Tätern hohe Summen zu erbeuten.

Fast täglich sind die Betrüger aktiv und geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus. Sie steigen meistens mit der einer Lüge über festgenommene Einbrecher und einem kurz bevorstehenden Einbruch in das Haus der Angerufenen ein. Sie schildern ihre Legende dramatisch und versetzen ihre Opfer in Angst. Das Gespräch der falschen Polizisten geht schnell in Richtung Ersparnisse der Angerufenen. Dann lügen die Betrüger, Bankmitarbeiter steckten mit Kriminellen unter einer Decke. Das ersparte Geld sei auf der Bank nicht mehr sicher und müsse sofort abgehoben werden. Die Täter wechseln sich am Telefon mit "Kollegen" ab und halten die Opfer permanent unter Druck. Jeder Einwand eines Opfers wird direkt mit einer Erweiterung der Legende beantwortet. So gelingt es den Tätern mit ihren Erklärungen und Behauptungen auch aufgeklärte Menschen zu verunsichern und dann zu überrumpeln. Die Täter haben nur ein Ziel: so viel wie möglich vom Barvermögen der Opfer zu erbeuten.

Achtung, beachten Sie neben den Warnungen der Polizei diese Informationen:

- Lassen Sie sich nicht von Telefonnummern im Telefondisplay irritieren. Die Täter "fälschen" ihre Nummern sofern eine Übermittlung stattfindet.

- Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Menschen heraus.

- Beenden Sie solche Telefonate konsequent, indem Sie den Hörer auflegen.

- Holen Sie sich in jedem Fall - egal was die Anruferinnen oder Anrufer Ihnen erzählen oder raten - persönlichen Beistand oder Rat bei einer Person Ihres Vertrauens.

Weitere Infos und Tipps: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell