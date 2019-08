Polizei Paderborn

POL-PB: Fenster von Wäscherei mit Böller zerstört

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Zwischen Samstag und Sonntag ist am Gebäude einer Wäscherei An der Weberei ein Fenster zerstört worden.

Die Tat fiel am Sonntagabend auf. Unbekannte hatten einen starken Böller oder ähnlichen Sprengkörper an ein in Richtung Geschäftsparkplätze gelegenes Fenster geklebt und diesen entzündet. Durch die Explosion wurde die Scheibe zerstört. In das Gebäude war niemand eingedrungen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

