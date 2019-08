Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit am frühen Samstagmorgen

33142 Büren (ots)

Unfallzeit: Samstag, 24.08.2019 06.15 Uhr Unfallort: 33142 Büren, Siddinghäuser Straße 3

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Samstagmorgen ein verunfallter PKW an der Siddinghäuser Str. gemeldet der von der Straße nach rechts abgekommen, gegen eine Straßenlaterne geprallt war. Der Unfallverursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Durch die polizeilichen Ermittlungen ergab sich in Folge ein dringender Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Bürener. Dieser steht im Verdacht in den frühen Morgenstunden unter massiven Einfluss von Alkohol, dass Fahrzeug seiner zu dem Zeitpunkt schlafenden Lebensgefährtin genutzt, damit gegen die Laterne gefahren und anschließend von der Unfallörtlichkeit geflüchtet zu sein. Der Aufenthaltsort des Beschuldigten wurde ermittelt und ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den vorherigen Alkoholkonsum. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

