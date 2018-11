POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - USLAR (stüw.) Am Dienstag, 13.11.2018, zwischen 18.00 Uhr und 21.05 Uhr, ist es in Uslar in der Kantstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Ein 43-jähriger Mann aus Uslar parkte seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kantstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell