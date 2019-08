Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenprall zweier Radfahrer in der Paderborner Innenstadt am Freitagabend, beide leicht verletzt, Alkohol im Spiel

33098 Paderborn (ots)

Zusammenprall zweier Radfahrer, beide leicht verletzt. 1 Radfahrer alkoholisiert. Freitag, 23.08.2019, 23:55 Uhr Paderborn, Westernstraße/Rosenstraße

Am Freitagabend stießen zwei Radfahrer zusammen, die auf ihren Fahrrädern in der Paderborner Fußgängerzone unterwegs waren. Dabei verletzten sie sich leicht. Ein 16jähriger Radfahrer befuhr ohne Frontlicht die Rosenstraße und bog gerade in die Westernstraße ein, als ihm ein 30jähriger Radfahrer auf seinem Pedelec entgegen kam, der die Westernstraße aus Richtung Marienplatz kommend in Richtung Westerntor befuhr. Beide fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass es zu einer Kollision kam, bei der beide Personen stürzten, sich leicht verletzten und ihre Räder beschädigten. Der 30jährige war alkoholisiert, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Radfahrer waren ohne Helm unterwegs.

