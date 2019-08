Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Flucht und Gefährdung durch mangelhafte Ladungssicherung

33142 Büren-Steinhausen (ots)

Az.: 411000-025616-19/9

Unfallzeit: Samstag, 24.08.2019 14.30 Uhr Unfallort: 33142 Büren-Steinhausen, Bürener Straße

Am Samstag, den 24.08.2019, gegen 14:30 Uhr fuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der L549 von Büren in Richtung Steinhausen. In Höhe des Abzweiges auf die K 20 in Richtung Steinhausen, kam der Geschädigten ein Pkw mit einem Anhänger entgegen. Zum Zeitpunkt der Vorbeifahrt verlor dieser Pkw aus seinem Anhänger eine blaue Sackkarre und einen grünen Teppich. In Folge dessen kollidierte die Geschädigte mit dieser Sackkarre. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Anhänger soll es sich um einen grauen, einachsigen Anhänger mit einem Planenaufbau gehandelt haben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw mit Anhänger machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

