Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen - Radfahrer mit 1,92 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Büddenstedter Straße 27.04.2019, 18.30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, um 18.30 Uhr, ein 42-jähriger Radfahrer in Schöningen in der Büddenstedter Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Schöningers. Daraufhin wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Ergebnis: 1,92 Promille !

Der 42-Jährige musste daraufhin mit den Polizisten zum Krankenhaus Helmstedt fahren, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bei Radfahrern liegt die Promillegrenze für absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,60 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell