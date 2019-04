Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer, 38448 Wolfsburg, Neuhäuser Straße

Wolfsburg (ots)

Am 27.04.2019, gegen 19:20 Uhr ist es auf der Neuhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Der 17-Jährige aus Danndorf fuhr mit seiner KTM auf der Neuhäuser Straße in Richtung Vorsfelde, als aus dem Edeka-Parkplatz der 49-Jährige aus Harsum mit einem Skoda Octavia von dem Parkplatz auf die Straße fuhr. Dieser hatte wohl den heranfahrenden Motorradfahrer nicht gesehen. Aufgrund von Gegenverkehr konnte der Motorradfahrer nicht ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 17-Jährige fiel daraufhin zunächst auf die Windschutzscheibe und dann auf die Motorhaube des PKW. Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von ca. 800EUR entstanden. Der Motorradfahrer wurde zum Glück nur leicht am Fußgelenk verletzt und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht.

