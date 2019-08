Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht an der Steinhagener Straße geklärt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In Höhe einer Bäckerei an der Steinhagener Straße beobachteten Zeugen am Sonntagmittag (04.08., 12.50 Uhr) eine Autofahrerin, welche mit ihrem Skoda beim gegen einen geparkten Audi fuhr, als sie beabsichtigte auszuparken.

Nach dem Zusammenstoß setzte die Skoda-Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Da sich die Zeugen das Kennzeichen des Skodas notierten, konnte die Unfallverursacherin anschließend durch die Polizei angetroffen werden.

Gegen die 53-jährige Dame wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

