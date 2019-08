Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Mercedes Sprinter-Firmenwagen gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Freitag letzter Woche sind von einem Firmenparkplatz an der Kar-Schurz-Straße zwei Mercedes Sprinter gestohlen worden. Der Tatort liegt zwischen den Einmündungen der Vattmannstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 17.00 Uhr und 06.55 Uhr. Die beiden baugleichen ein und zwei Jahre alten weißen Kastenwagen mit Firmenlogo und Aufschriften hatten PB-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell