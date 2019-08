POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeidirektion Trier

In der Nacht von 17.08.2019 auf 18.08.2019 kam es auf der L 135 zwischen Nittel und Onsdorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 65jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell kam in einer Rechtskurve mit seinem PKW zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken prallte er rechts gegen einen Baum und kam schließlich in einem Gebüsch zum Stehen. Gegen 09:00 Uhr morgens bemerkte eine Autofahrerin Trümmerteile auf der Fahrbahn und verständigte die Polizei.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 65jährigen feststellen. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Onsdorf, Nittel, Tawern und Konz, die DRK Rettungswache Konz, ein Notarzt des Air Rescue 3 aus Luxemburg,zwei First Responder Obermosel und die Polizei Saarburg.

