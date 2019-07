Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Kasse aus Kiosk entwendet - Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntag, zwischen 4:45 Uhr und 4:55 Uhr, wurde in einen Kiosk in der Sandhofer Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein eine Scheibe des Kiosks ein und gelangten so ins Innere. Zwei Anwohner hatten das laute Scheibenklirren wahrgenommen und sahen kurz darauf fünf männliche Personen in Richtung Eisenstraße davonrennen. Laut Beschreibung der Zeugen soll es sich vermutlich um Jugendliche mit zierlicher Figur gehandelt haben. Einer von ihnen trug eine hellgraue lange Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Die Täter hatten aus dem Kiosk eine Kasse mit Bargeld mitgehen lassen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell