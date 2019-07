Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: BMW X5 aufgebrochen und Taschen aus Kofferraum gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf bisher ungeklärte Art und Weise brach ein bislang Unbekannter am Sonntagabend am "Werderplatz" einen BMW X5 auf und stahl aus dem Kofferraum eine braune Reise- und eine Umhängetasche. In den Taschen befanden sich Kleidungsstücke, zwei iPads und Schreibutensilien. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Als Tatzeit kommt 19:30 Uhr bis 23 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

