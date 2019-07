Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Mit Gullydeckel Scheibe eingeworfen - Duo brach in Lottogeschäft ein Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag warfen bislang unbekannte Täter mit einem herausgehobenen Gullydeckel die Glasscheibe eines Lottogeschäfts am Europaplatz in der Theodor-Heuss-Straße im Stadtteil St.Ilgen ein. Bisherigen Angaben zufolge wurden mehrere Packungen an Zigaretten und sonstigen Tabakwaren gestohlen. Gegen 1 Uhr wurde erstmals ein Anwohner wach, schaute auch nach dem Rechten, konnte aber zunächst nichts Auffälliges feststellen.

Kurz vor 2 Uhr nahm er erneut Geräusche wahr, schaute wieder nach und erkannte zwei Männer mit mehreren Tüten in der Hand, die in Richtung Bahnhofstraße flüchteten. Beide waren etwa 180 cm groß und trugen eine oliv-farbene bzw. eine schwarze Jacke.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Angaben zur Gesamtschadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden.

Zeugen und/oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

Der Bauhof der Stadt Leimen wie auch die Feuerwehr St.Ilgen wurden zwecks Fahrbahnabsicherung und Verschalung des Eingangsbereichs hinzugezogen. Den Gullydeckel stellten sie Beamten vorerst sicher.

