POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Idar-Oberstein (ots)

Am 17. August kam es in der Zeit zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr morgens in der Tiefensteiner Straße zu mehrfachen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Auf dem Parkplatz des Diamant Hotels wurden 7 Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Vereinzelt können noch weitere verkratzte Fahrzeuge entlang der Tiefensteiner Straße festgestellt werden. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 entgegen.

Polizei Idar-Oberstein

Tel.: 06781/561-0

