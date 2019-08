Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Öffentliche Toilette mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Trier-Ehrang (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Nacht zum Samstag, 17.08.2019 eine öffentliche Damentoilette der Stadt Trier, in der Kyllstraße in Trier-Ehrang, mutwillig zerstört. Speziell wurden die Toilette, der Papierabroller, der Spiegel und das Kippfenster beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0.

