Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von hochwertigem Ringkabel

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, dem 12.08.2019 kam es in der Zeit zwischen 14:00- 14:30 Uhr zu einem Diebstahl in der Layenstraße in Idar-Oberstein. Durch den bislang unbekannten Täter wurden hierbei ein hochwertiges Ringkabel sowie eine 50x 50cm große Holzbox, einer ortsansässigen Elektrofirma, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Idar-Oberstein 06781-561-0.

