Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall durch herabgefallene Ladung

Reinsfeld (ots)

Schaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro entstand an einem PKW durch eine von einem Langholztransporter herabgefallene Rindenschwarte. Der Fahrer des beschädigten Autos befuhr am Freitag, 16.08.2019, gegen 16:40 Uhr, die B 407 von Reinsfeld kommend in Richtung Kell am See. In Höhe der Felsenmühle fiel o.g. Rindenschwarte von dem entgegenkommenden LKW. Der Fahrer, der das Herabfallen möglicher nicht bemerkt hat, setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen LKW mit dunkelgrünem Führerhaus und TR-Kennzeichen gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.Nr. 06503-91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de mit der Polizei Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

