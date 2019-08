Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Arbeitsunfall mit einer verletzten Person

Wincheringen (ots)

Am Donnerstag, den 15.08.2019 kam es gegen 16:00 Uhr in Wincheringen beim Verladen von Kühen in einem Betrieb für Viehhandlung zu einem Arbeitsunfall. Hierbei wurde durch eine Kuh ein 44-jähriger Mitarbeiter verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Brüderkrankenhaus nach Trier verbracht werden. Ersten Ermittlungen zu Folge ist das Tier beim Verladen auf den Mann losgegangen und hat diesen eingequetscht.

