Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 15.08.2019, zwischen 13:35 und 18:30 Uhr, kam es in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Fahrerseite eines schwarzen Geländewagens der Marke Kia Sorento, der in Schrägstellung zur Fahrbahn in einer Parkbucht gegenüber des Aldi-Parkplatzes abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 oder unter der E-Mail pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

