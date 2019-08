Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Pkw kollidiert mit Baum

Hilscheid (ots)

Am 15.08.2019 befuhr der 19-jährige alleinbeteiligte Unfallverursacher gegen 07.20 Uhr die B 327 von Thalfang kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil. An der Unfallstelle wollte dieser auf den in Fahrtrichtung rechtsseitig gelegenen Parkplatz einfahren. Hierbei unterschätzte er offenbar den Kurvenverlauf und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt augenscheinlich nur leichte Verletzungen, wurde aber zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Thalfang und Einsatzkräfte der Polizei Morbach. Der vorab alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

