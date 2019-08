Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Außenspiegel in der Layenstraße beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht in der Layenstraße im Bereich zwischen Frühaufstraße und Keltenstraße gemeldet. Der am Straßenrand abgestellte weiße Kleinwagen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vermutlich durch ein vorbeifahrenden PKW am linken Außenspiegel beschädigt.

Rückfragen und Hinweise bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 189 (OIE AG)

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610 oder 06781-450570

Telefax: 06781-4505719

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell