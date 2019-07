Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Vereinsheim, Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Hildesheim (ots)

Giesen-Emmerke (al) In der Zeit von Freitag, 12.07.19, bis Sonntag, 14.07.19, ca. 09 Uhr, haben unbekannte Täter vermutlich mit einem Feldstein den Glaseinsatz der Zugangstür zum Vereinsheim in der Sportallee herausgeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Aus dem Flur entwenden sie einen Aufstell-Zigarettenautomaten der Firma Tobaccoland und entkommen unentdeckt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

