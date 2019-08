Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 15.08.2019, parkte im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr ein PKW VW Golf auf dem Parkplatz "Im Ermesgraben" in Schweich in einer Parklücke. Der braune PKW wurde vermutlich beim Ein-oder Aussteigen aus einem daneben geparkten blauen PKW durch das Öffnen der Fahrzeugtür stark beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem beschädigten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Schweich zu melden.

