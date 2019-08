Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Karl-Marx-Straße

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2019 zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz hinter der Stadtverwaltung in der Karl-Marx-Straße in Trier ein Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken ein neben ihm parkendes hellblaues Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Trier zu melden, Tel: 0651-9779 3200.

