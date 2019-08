Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW

Morbach-Morscheid (ots)

In der Nacht vom 17.08.2019 zum 18.08.2019 beging ein bisher unbekannter Täter eine Sachbeschädigung an einem PKW. Der PKW war anlässlich der Feierlichkeiten des 30-jährigen Jubiläums des Hoxeler Steinbruchs, auf dem Gelände des Morscheider Sportplatzes abgestellt. Beschädigt wurden die beiden Außenspiegel des PKW. Hierbei dürfte ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Bereichs entstanden sein. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

