POL-EU: Geschäftseinbruch

53879 Euskirchen (ots) - Einen Möbeltresor nahmen Unbekannte nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Mittelstraße mit. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten Unbekannte in der Nacht zu Montag eine Nebentür zum Ladenlokal auf und entwendeten einen Tresor. Im Tresor soll sich ein kleiner Bargeldbetrag befunden haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell