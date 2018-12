POL-EU: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots) - Montagnachmittag (16.10 Uhr) befuhr ein 26-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pkw die Stotzheimer Straße in Richtung Euskirchen. Vor ihm fuhr eine 47-jährige Euskirchenerin mit ihrem Pkw. Nach übereinstimmenden Angaben wollte die 42-Jährige nach links in die Jupiterstraße abbiegen. Dies erkannte der 26-Jährige zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug der 42-Jährigen auf. Dabei verletzten sich die 42-Jährige und ihre drei Mitfahrer im Alter von 19 bis 25 Jahren. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

