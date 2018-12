POL-EU: Angestellte mit Schusswaffe bedroht

53879 Euskirchen (ots) - Am heutigen Montagmorgen (05.51 Uhr) wurden drei Frauen am Boteneingang eines Einkaufszentrums an der Veybachstraße von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Zwei der drei Frauen flüchteten ins Ladeninnere. Eine Angestellte wurde durch den Räuber aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Sie ging mit dem bewaffneten Räuber in Richtung ihrer Filiale. Als sie nun dort aufschloss und anschließend nach dem hinter ihr stehenden Mann schaute, flüchtete dieser bereits nach draußen. Die Angestellte folgte dem Räuber bis auf die Straße.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- 1,75 m groß - kräftige / untersetzte Statur - hellblaue Umhängetasche - blaue / schwarze Jacke - dunkler Teint - gebrochenes Deutsch - Augen rot unterlaufen

Bei der Tatausführung trug der Tatverdächtige eine orange-braun Maske mit einer Glatze.

